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وسائل إعلام إسرائيلية: بعد وقت ستنتهي الأهداف ونحن نعلم هذا من الماضي وستبدأ حرب استنزاف

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:18
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