Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني: ننفي التصريحات المنسوبة للرئيس بزشكيان باستعداد طهران لخفض التوتر مع إسرائيل

Lebanon 24
23-09-2024 | 15:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها (الجزيرة)
lebanon 24
24/09/2024 01:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي على هامش المؤتمر الصحافي للرئيس الإيراني: مزاعم إرسال صواريخ من إيران إلى اليمن إساءة للشعب اليمني (الميادين)
lebanon 24
24/09/2024 01:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران منفتحة على الدبلوماسية لحل النزاعات لكنها ترفض "التهديدات والضغوط"
lebanon 24
24/09/2024 01:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية تنفي التقارير عن أسر إيرانيين في سوريا على يد قوات إسرائيلية (العربية)
lebanon 24
24/09/2024 01:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2024-09-23
18:50 | 2024-09-23
18:43 | 2024-09-23
18:25 | 2024-09-23
18:23 | 2024-09-23
18:21 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24