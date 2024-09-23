مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية لـmtv: لم يحصل اختراق إسرائيلي مباشر لشبكة الاتصالات الوطنية بل تحايل على الشبكة مثل الـ VPN أي استخدمت "سيرفر" صديق للبنان لتمرير رسائلها

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