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مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية لـmtv: لم يحصل اختراق إسرائيلي مباشر لشبكة الاتصالات الوطنية بل تحايل على الشبكة مثل الـ VPN أي استخدمت "سيرفر" صديق للبنان لتمرير رسائلها

Lebanon 24
23-09-2024 | 15:23
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كريدية لـmtv: لا خطة بديلة لتأمين الانترنت في حال ضُربت شبكة الاتصالات و"ستارلينك" ليس حلاً وخطة الطوارئ هي إبقاء أجهزة الدولة عل تواصل مع العالم وتأمين الخدمات والمساعدات الأساسية
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