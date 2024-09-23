كريدية لـmtv: لا خطة بديلة لتأمين الانترنت في حال ضُربت شبكة الاتصالات و"ستارلينك" ليس حلاً وخطة الطوارئ هي إبقاء أجهزة الدولة عل تواصل مع العالم وتأمين الخدمات والمساعدات الأساسية

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