Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: يجب تكريس الجهود لحل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله

Lebanon 24
23-09-2024 | 15:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم الخارجية الأميركية سام ووربيرغ لـmtv: ما زالت الجهود مستمرّة لخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله خصوصاً خلال هذه الساعات الخطيرة
lebanon 24
24/09/2024 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن" (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/09/2024 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله
lebanon 24
24/09/2024 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أكرر دعوتي لإسرائيل وحزب الله لوقف فوري لإطلاق النار
lebanon 24
24/09/2024 01:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2024-09-23
18:50 | 2024-09-23
18:43 | 2024-09-23
18:25 | 2024-09-23
18:23 | 2024-09-23
18:21 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24