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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقدر أن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة

Lebanon 24
23-09-2024 | 16:39
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