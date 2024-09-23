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حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين في عملية اغتيال اسرائيلية جنوب لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 17:12
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