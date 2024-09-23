الخارجية القطرية: ندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وغزة

Lebanon 24