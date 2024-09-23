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الحزب السوري القومي الاجتماعي: نؤكد استنفارنا لخدمة أهلنا في كل المناطق ونحن على أتم الاستعداد للقيام بواجبنا القومي والوطني

Lebanon 24
23-09-2024 | 17:30
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