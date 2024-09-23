Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني: أكرر دعوتي لإسرائيل وحزب الله لوقف فوري لإطلاق النار

Lebanon 24
23-09-2024 | 17:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
lebanon 24
24/09/2024 03:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: جهود مستمرة مع الوسطاء للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/09/2024 03:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
24/09/2024 03:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية: نأمل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
24/09/2024 03:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-09-23
19:53 | 2024-09-23
19:38 | 2024-09-23
19:23 | 2024-09-23
19:22 | 2024-09-23
19:21 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24