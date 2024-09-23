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وزير خارجية فرنسا: ندعو الأطراف ومن يدعمونها لتهدئة الأوضاع وتجنب حرب إقليمية من شأنها أن تكون مدمرة للجميع

Lebanon 24
23-09-2024 | 18:23
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