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القناة 12: نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس أن الضغط العسكري على نصر الله قد يدفع بإتجاه صفقة تبادل

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:07
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