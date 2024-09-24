Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12: نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء أن هدف إسرائيل هو قطع العلاقة بين جبهة لبنان وجبهة غزة

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12: نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس أن الضغط العسكري على نصر الله قد يدفع بإتجاه صفقة تبادل
lebanon 24
24/09/2024 12:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يستدعي الوزراء وقادة الجيش لمناقشة أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب
lebanon 24
24/09/2024 12:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: غالانت تأخر بشكل ملحوظ في انضمامه لاجتماع المجلس الأمني أمس بسبب تواصل نتنياهو مع ساعر
lebanon 24
24/09/2024 12:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن نتنياهو: نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية
lebanon 24
24/09/2024 12:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2024-09-24
05:45 | 2024-09-24
05:39 | 2024-09-24
05:38 | 2024-09-24
05:37 | 2024-09-24
05:36 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24