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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إصابة منزل في مدينة طمرة شمالي إسرائيل جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:20
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