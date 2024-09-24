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موقع واللا الإسرائيلي: 377 صفارة إنذار دوت في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وهو الرقم الأعلى منذ 8 تشرين الاول

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:34
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