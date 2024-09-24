Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق: قدرات حزب الله كبيرة والأحداث الدراماتيكية لا تزال أمامنا

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن قائد الدفاع الجوي السابق: قدرات حزب الله على إطلاق النيران لانهائية تقريبا
lebanon 24
24/09/2024 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش: التقديرات العسكرية أن حزب الله سيوسع دائرة النار بغية الانتقام
lebanon 24
24/09/2024 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال إبراهيم عقيل قبل التأكيد من حزب الله هو دليل آخر على عمق الاختراق الاستخباراتي للحزب
lebanon 24
24/09/2024 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا
lebanon 24
24/09/2024 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2024-09-24
05:45 | 2024-09-24
05:39 | 2024-09-24
05:38 | 2024-09-24
05:37 | 2024-09-24
05:36 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24