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لودريان جدد خلال لقائه الرئيس ميقاتي التأكيد أن فرنسا تدعم لبنان وتقف الى جانبه في كل الظروف

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:12
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