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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير: إذا لم يفض المسار السياسي لإعادة سكان الشمال فسندرس عملية برية في لبنان
Lebanon 24
24-09-2024
|
04:27
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