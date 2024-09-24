Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أمني ليديعوت أحرونوت: لدينا عشرات الآلاف من الأهداف

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: لا يزال لدينا آلاف الأهداف التي يمكن استهدافها في لبنان
lebanon 24
24/09/2024 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: ننتظر من حزب الله التراجع أو مواجهة المزيد من الضربات
lebanon 24
24/09/2024 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: نعتقد أن المواجهة مع حزب الله ستستغرق وقتا
lebanon 24
24/09/2024 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر: كبار المسؤولين في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من "الخطوات المتهورة" التي تخطط لها حكومة نتنياهو في الشمال
lebanon 24
24/09/2024 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2024-09-24
05:45 | 2024-09-24
05:39 | 2024-09-24
05:38 | 2024-09-24
05:37 | 2024-09-24
05:36 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24