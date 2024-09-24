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حزب الله يُعلن قصف المخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية ‏

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:47
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