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المتحدثة باسم البيت الأبيض: قلقون إزاء ما يحدث بين إسرائيل وحزب الله في لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:09
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