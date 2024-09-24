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مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: أحث جميع الدول والأطراف ذات النفوذ على العمل لتجنب مزيد من التصعيد في لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:13
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