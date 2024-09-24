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"وول ستريت جورنال": لدى حزب الله ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي يمكنه نشرها لمواجهة "إسرائيل"

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:19
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