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نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون: نأمل ألا تستمرّ الحرب لأسابيع عدّة حتّى تظلّ الطواقم قادرة على القيام بواجباتها مثل اليوم

Lebanon 24
24-09-2024 | 06:03
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