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وزير الصحة: حصيلة الشهداء وصلت إلى 585 شهيدا من بينهم 50 طفلا و94 امراة و4 مسعفين وجرح 16 اطفائيا

Lebanon 24
24-09-2024 | 06:07
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