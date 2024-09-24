مصادر لسكاي نيوز عربية: تحرك المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين يستند إلى ما جرى التفاهم عليه مع رئيس مجلس النواب اللبناني بشأن تطبيق القرار الدولي 1701 والتوصل إلى وقف لإطلاق النار

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