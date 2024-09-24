Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ما تزال تعتقد بقدرتها على إيجاد سبيل لوقف التصعيد عند الحدود الشمالية لإسرائيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والحدود الشمالية وشمالي هضبة الجولان البقاء قرب الملاجئ (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/09/2024 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يقول إنه أكد لنظيره الإسرائيلي دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/09/2024 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسة التصعيد ضد الفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/09/2024 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين حول محاولة اغتيال ترامب: "هناك وضع متوتر في الولايات المتحدة والصراع السياسي يتصاعد" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/09/2024 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2024-09-24
09:53 | 2024-09-24
09:49 | 2024-09-24
09:45 | 2024-09-24
09:39 | 2024-09-24
09:34 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24