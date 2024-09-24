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البيت الأبيض: يجب على الأميركيين مغادرة لبنان طالما أن السفر التجاري لا يزال متاحًا

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:15
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