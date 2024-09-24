Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: قصفنا معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا برشقة من صواريخ فادي 2

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا
lebanon 24
24/09/2024 17:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد ووسع نطاق هجماته بشكل كبير
lebanon 24
24/09/2024 17:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قصفٌ عنيف يطال الجنوب فجراً.. و "حزب الله" يقصفُ قاعدة ومطاراً بصواريخ "فادي"!
lebanon 24
24/09/2024 17:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا
lebanon 24
24/09/2024 17:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:15 | 2024-09-24
10:08 | 2024-09-24
09:53 | 2024-09-24
09:49 | 2024-09-24
09:45 | 2024-09-24
09:39 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24