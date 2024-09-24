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أخبار عاجلة
غوتيرش: غزة تبقى كابوسا لا يخبو وقد يدفع بكل المنطقة إلى الحرب
Lebanon 24
24-09-2024
|
09:12
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