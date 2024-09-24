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وزير الداخلية بسام مولوي لـ"الشرق": نزيد عدد مراكز الإيواء لاستيعاب أعداد اللاجئين

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:31
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