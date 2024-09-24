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ياسين: برنامج الأغذية العالمي سيبدأ بتوزيع الغذاء ونواجه عدواً بآلة قتل وتدمير ممنهج وأقل ما يمكن أن نقوم به هو الوقوف إلى جانب أهلنا النازحين وتأمين حاجاتهم

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:45
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