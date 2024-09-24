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الرئيس التركي: الذي يجري في فلسطين مؤشر على الانهيار المعنوي الذي نشهده حاليا

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:55
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