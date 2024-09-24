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بوريل: على مجلس الأمن أن يقوم بدوره ونحن بحاجة ماسة لقطع الطريق على الحرب وعلى الجانبين وقف إطلاق النار فورا
Lebanon 24
24-09-2024
|
11:12
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