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بوريل: على مجلس الأمن أن يقوم بدوره ونحن بحاجة ماسة لقطع الطريق على الحرب وعلى الجانبين وقف إطلاق النار فورا

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:12
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