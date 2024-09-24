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وزير البيئة ناصر ياسين: فتحنا 252 مدرسة رسميّة لتصبح مراكز إيواء و27 ألف نازح استقرّوا فيها وبدأنا بتفعيل توزيع المساعدات الأساسيّة والوجبات الغذائيّة

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:25
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