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اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في مخيم الفوار بالخليل جنوبي الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:09
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