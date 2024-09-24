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مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: لا دور لنا في عمليات إسرائيل ضد حزب الله وهي عمليات ذات طابع دفاعي

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:20
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