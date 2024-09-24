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حماس: ندعو قيادة السلطة لوقف السلوكيات المشبوهة المرفوضة والعمل على دفع الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:32
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