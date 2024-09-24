Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: الجبهة الداخلية تدعو سكان صفد لمنع التجمهر والبقاء قرب أماكن محصنة

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على من تبقى من سكان كريات شمونة ومحيطها البقاء قرب الأماكن المحصنة
lebanon 24
25/09/2024 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تدعو سكان الجليل إلى البقاء قرب أماكن محصنة (الشرق)
lebanon 24
25/09/2024 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة: القيادة السياسية صدقت على عمليات لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم
lebanon 24
25/09/2024 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات سهل الحولة البقاء قرب مناطق محمية خشية تجدُّد القصف واختراق مسيرات
lebanon 24
25/09/2024 00:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:55 | 2024-09-24
17:52 | 2024-09-24
17:47 | 2024-09-24
17:44 | 2024-09-24
17:43 | 2024-09-24
17:42 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24