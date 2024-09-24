Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال ويدعم الحق الفلسطيني

Lebanon 24
24-09-2024 | 17:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسة التصعيد ضد الفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/09/2024 03:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني ل"الجزيرة مباشر": استقرار المنطقة مرتبط بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة
lebanon 24
25/09/2024 03:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني يدعو خلال زيارة للرئيس الفلسطيني إلى مدريد لوقف التصعيد في الشرق الأوسط (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/09/2024 03:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الميادين)
lebanon 24
25/09/2024 03:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-09-24
19:16 | 2024-09-24
19:14 | 2024-09-24
19:13 | 2024-09-24
19:12 | 2024-09-24
19:10 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24