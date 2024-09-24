Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبي الخليل (العربي)

Lebanon 24
24-09-2024 | 23:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في مخيم الفوار بالخليل جنوبي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
25/09/2024 12:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل (قناة فلسطين)
lebanon 24
25/09/2024 12:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب قرية الجاروشية قضاء طولكرم
lebanon 24
25/09/2024 12:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين قرب شاطئ البحر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (العربي)
lebanon 24
25/09/2024 12:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:49 | 2024-09-25
04:46 | 2024-09-25
04:46 | 2024-09-25
04:43 | 2024-09-25
04:41 | 2024-09-25
04:39 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24