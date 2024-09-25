Advertisement

أخبار عاجلة

59 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء غارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة (الحرة)

Lebanon 24
25-09-2024 | 03:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة فراس الأبيض للجزيرة مباشر: 82 شهيدا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية
lebanon 24
25/09/2024 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 12 شهيدا و43 مصابا خلال 24 ساعة
lebanon 24
25/09/2024 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال الساعات الماضية أطلق حزب الله نحو 115 تهديدا جويا تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل
lebanon 24
25/09/2024 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 4 حوادث و5 جرحى خلال ال 24 ساعة الماضية
lebanon 24
25/09/2024 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:04 | 2024-09-25
05:03 | 2024-09-25
04:49 | 2024-09-25
04:46 | 2024-09-25
04:46 | 2024-09-25
04:43 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24