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"لبنان 24": غارات اسرائيلية على مرتفعات بلدة حورتعلا والنبي عثمان ونحلة - يونين

Lebanon 24
25-09-2024 | 04:15
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