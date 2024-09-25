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"سكاي نيوز": إصابة منزل في صفد شمالي إسرائيل بصاروخ أطلقه حزب الله وأنباء عن سقوط جرحى

Lebanon 24
25-09-2024 | 04:31
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