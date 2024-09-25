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الجيش الإسرائيلي: تجنيد المزيد من قوات الاحتياط سيسمح بمواصلة القتال ضد حزب الله (العربية)

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:45
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