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بايدن يقول إن حربا شاملة ممكنة في الشرق الأوسط ولكن هناك أيضا إمكانية لتسوية (الشرق)

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:47
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