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وزير الخارجية السعودي: المملكة دعت إلى إجراءات شاملة لإصلاح مجلس الأمن (الشرق)

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:49
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