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ماكرون: أطالب إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان
Lebanon 24
25-09-2024
|
14:37
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