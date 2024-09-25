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يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس ولا أحد يتحدى حكمها

Lebanon 24
25-09-2024 | 15:23
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