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فوكس نيوز عن منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي: لا دلائل على أن إيران تريد حربا شاملة في المنطقة

Lebanon 24
25-09-2024 | 15:39
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